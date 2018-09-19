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20:13, 19 сентября 2018 4 194
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Мэрия Рязани назвала точную дату начала отопительного сезона

Мэрия Рязани назвала точную дату начала отопительного сезона

Фото: Pixabay.com

Отопительный сезон в Рязани начнется 25 сентября. Об этом в среду, 19 сентября, сообщил сайт администрации города.

По словам и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, запуск отопления занимает 8-10 дней.

«Начиная с 25 числа, в первую очередь будет производиться подача отопления в учреждения социальной сферы. Параллельно начинается постепенный запуск отопления в жилой фонд. К 1 октября планируем запустить 100% всех объектов», — сказал он.

Отмечается, что все предприятия энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объекты социальной сферы и жилого фонда полностью готовы к отопительному периоду.


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