Мэрия Рязани назвала точную дату начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Рязани начнется 25 сентября. Об этом в среду, 19 сентября, сообщил сайт администрации города.
По словам и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, запуск отопления занимает 8-10 дней.
«Начиная с 25 числа, в первую очередь будет производиться подача отопления в учреждения социальной сферы. Параллельно начинается постепенный запуск отопления в жилой фонд. К 1 октября планируем запустить 100% всех объектов», — сказал он.
Отмечается, что все предприятия энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объекты социальной сферы и жилого фонда полностью готовы к отопительному периоду.