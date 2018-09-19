«Мальцы-удальцы». В Михайловском районе провели фестиваль кадетов

В Михайловском районе провели фестиваль кадетов «Мальцы-удальцы». Его участниками стали несколько сотен человек,
Перед началом фестиваля местные священники окропили гостей святой водой.
«Этот фестиваль проводится на михайловской земле во второй раз, — отметила министр по делам территорий и информационной политике региона Анна Рослякова. — Фестиваль „Мальцы-удальцы“ организован в лучших традициях патриотического воспитания молодёжи, в лучших традициях казачества».
Кадеты и юнармейцы посоревновались в умении владеть разными видами оружия. Для гостей выступили курсанты ВДВ, спасатели и представители клуба «Боевые искусства кавалерии».
«Я на коне более пятидесяти лет. Мы все либо потомственные казаки, либо казаки по призванию. В наших душах — любовь к Родине и казачьей культуре. Мы точно знаем, что мы — православные защитники России», — рассказал замкомандира, начальник штаба клуба «Боевые искусства кавалерии» Дмитрий Любомудров.
Михайловскому атаману Сергею Фокину коллеги из Тульской области вручили медаль за популяризацию казачьей культуры.
Фото сайта администрации Рязанского района