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13:54, 19 сентября 2018 1 161
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«Мальцы-удальцы». В Михайловском районе провели фестиваль кадетов

«Мальцы-удальцы». В Михайловском районе провели фестиваль кадетов

В Михайловском районе провели фестиваль кадетов «Мальцы-удальцы». Его участниками стали несколько сотен человек, сообщил сайт райадминистрации.

Перед началом фестиваля местные священники окропили гостей святой водой.

«Этот фестиваль проводится на михайловской земле во второй раз, — отметила министр по делам территорий и информационной политике региона Анна Рослякова. — Фестиваль „Мальцы-удальцы“ организован в лучших традициях патриотического воспитания молодёжи, в лучших традициях казачества».

Кадеты и юнармейцы посоревновались в умении владеть разными видами оружия. Для гостей выступили курсанты ВДВ, спасатели и представители клуба «Боевые искусства кавалерии».

«Я на коне более пятидесяти лет. Мы все либо потомственные казаки, либо казаки по призванию. В наших душах — любовь к Родине и казачьей культуре. Мы точно знаем, что мы — православные защитники России», — рассказал замкомандира, начальник штаба клуба «Боевые искусства кавалерии» Дмитрий Любомудров.

Михайловскому атаману Сергею Фокину коллеги из Тульской области вручили медаль за популяризацию казачьей культуры.

Фото сайта администрации Рязанского района


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