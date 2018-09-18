За выходные на рязанских ярмарках продали более 12 тонн молока. Об этом сообщил
В субботу, 15 сентября, на ярмарках выходного дня 213 производителей торговали на 314 местах. Они реализовали 9,5 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий; 12,7 тонн молока и молочных продуктов; 6,5 тонн хлеба и хлебобулочных изделий; 17,7 тонн; картофеля; 4,6 тонны овощей; 2,3 тонны яблок и груш; около одной тонны меда и продуктов пчеловодства.
Очередные ярмарки пройдут в Рязани в субботу, 22 сентября, на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь», возле ТЦ «Кит» и ТК «Березовый».