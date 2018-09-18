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11:33, 18 сентября 2018 1 678
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В среду на двух улицах Рязани отключат свет

В среду на двух улицах Рязани отключат свет

Фото: Pixabay.com

В среду, 19 сентября, на двух улицах Рязани отключат свет. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 8:30 до 12:30 рабочие будут опиливать деревья. Из-за этого электричества не будет по адресам:

  • улица Школьная, дома №№1, 3, 4, 5-20;
  • улица Колхозная, дома №№26-82.

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