В среду на двух улицах Рязани отключат свет

В среду, 19 сентября, на двух улицах Рязани отключат свет. Об этом
С 8:30 до 12:30 рабочие будут опиливать деревья. Из-за этого электричества не будет по адресам:
- улица Школьная, дома №№1, 3, 4, 5-20;
- улица Колхозная, дома №№26-82.
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Фото: Pixabay.com
В среду, 19 сентября, на двух улицах Рязани отключат свет. Об этом
С 8:30 до 12:30 рабочие будут опиливать деревья. Из-за этого электричества не будет по адресам:
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О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.