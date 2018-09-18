В Рязанской области утвердили тарифы для платных дорог. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.
Документ будет распространяться на дороги, которые построили или реконструировали инвесторы.
Размер платы будет зависеть от высоты автомобиля, количества осей и наличия искусственных сооружений на платных участках дороги.
Так, за один километр по платной дороге водитель легковой машины отдаст не более 12 рублей. Максимальная плата для трехосевых грузовиков за километр трассы с мостами или путепроводами составит 269 рублей.
Полностью максимальные тарифы выглядят так:
Напомним, в Рязани