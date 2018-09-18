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18:29, 18 сентября 2018 169
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В кораблинской школе нашли нарушения пожарной безопасности

В кораблинской школе нашли нарушения пожарной безопасности

В кораблинской школе нашли нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

При обследовании объектов образования к новому учебному году в МОУ КСШ имени героя РФ Игоря Владимировича Сарычева не нашли эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, а в структурном подразделении оказался неисправен внутренний противопожарный водопровод.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя Кораблинской средней школы. По его результатам нарушения устранили, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.


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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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