В кораблинской школе нашли нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщил
При обследовании объектов образования к новому учебному году в МОУ КСШ имени героя РФ Игоря Владимировича Сарычева не нашли эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, а в структурном подразделении оказался неисправен внутренний противопожарный водопровод.
Прокуратура внесла представление в адрес руководителя Кораблинской средней школы. По его результатам нарушения устранили, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.