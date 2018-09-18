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16:34, 18 сентября 2018 508
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Ухоловского подростка оштрафовали за публикацию эмблемы дивизии СС во «ВКонтакте»

Ухоловского подростка оштрафовали за публикацию эмблемы дивизии СС во «ВКонтакте»

Ухоловского подростка оштрафовали за публикацию эмблемы дивизии СС во «ВКонтакте». Об этом пишет издательство «Пресса».

На своей странице в соцсети молодой человек разместил в публичном доступе фотографию, на которой изображен немецкий солдат, смотрящий в прицел автомата. Также он разместил во «ВКонтакте» эмблему третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова».

Отмечается, что он сделал это «в силу своей малограмотности», так как фактически он закончил лишь семь классов школы.

Протокол об административном правонарушении рассмотрели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Его мать заплатит штраф в тысячу рублей.


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4 дня назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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