Ухоловского подростка оштрафовали за публикацию эмблемы дивизии СС во «ВКонтакте». Об этом пишет издательство «
На своей странице в соцсети молодой человек разместил в публичном доступе фотографию, на которой изображен немецкий солдат, смотрящий в прицел автомата. Также он разместил во «ВКонтакте» эмблему третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова».
Отмечается, что он сделал это «в силу своей малограмотности», так как фактически он закончил лишь семь классов школы.
Протокол об административном правонарушении рассмотрели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Его мать заплатит штраф в тысячу рублей.