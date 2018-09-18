Рязанка поучаствовала в школе добровольцев

С 11 по 14 сентября в Белгороде проходила IV Межрегиональная школа добровольцев, в которой поучаствовала рязанка. Об этом сообщил
Рязанский городской волонтерский центр представила куратор отряда «Доброволец Рязани» Валерия Хабарова.
Обучение разбили на тренинги, мастер-классы и встречи с известными гостями. Например, в первый день участники школы встретились с Олимпийским чемпионом Тарасом Хтеем и федеральным тренером, экспертом Ассоциации тренеров Российского союза молодежи — Натальей Гаина, которая рассказала волонтерам про эмоциональный интеллект и эмоциональное выгорание добровольцев.
Утром второго дня участники сделали зарядку под руководством капитана ФК «Салют Белгород» Андрея Колесникова и прорабатывали решения проблемных ситуаций с тренером Московского регионального тренинг центра РСМ — Александром Движковым.