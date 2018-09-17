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9:57, 17 сентября 2018 2 053
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В Сараевском районе 17-летняя девушка разбилась на квадроцикле

В Сараевском районе 17-летняя девушка разбилась на квадроцикле

Фото: УМВД по Рязанской области

В Сараевском районе 17-летняя девушка погибла, перевернувшись на квадроцикле. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в пятницу, 14 сентября, около 21:55 на 71 километре дороги «Сапожок-Шацк».

По предварительным данным, 17-летняя местная жительница на квадроцикле при движении задним ходом «не убедилась в безопасности маневра». Транспортное средство перевернулось на проезжей части. На квадроцикле также ехал 21-летний житель Москвы.

Девушка от полученных травм скончалась на ДТП.

Как установила полиция, у погибшей не было «прав», квадроцикл не был зарегистрирован. Кроме того, молодые люди ехали без шлемов.

Обстоятельства произошедшего уточняются.


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3 дня назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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