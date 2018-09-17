В Сараевском районе 17-летняя девушка разбилась на квадроцикле

В Сараевском районе 17-летняя девушка погибла, перевернувшись на квадроцикле. Об этом сообщила
ДТП произошло в пятницу, 14 сентября, около 21:55 на 71 километре дороги «Сапожок-Шацк».
По предварительным данным, 17-летняя местная жительница на квадроцикле при движении задним ходом «не убедилась в безопасности маневра». Транспортное средство перевернулось на проезжей части. На квадроцикле также ехал 21-летний житель Москвы.
Девушка от полученных травм скончалась на ДТП.
Как установила полиция, у погибшей не было «прав», квадроцикл не был зарегистрирован. Кроме того, молодые люди ехали без шлемов.
Обстоятельства произошедшего уточняются.