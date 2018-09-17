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19:01, 17 сентября 2018 1 063
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Рязанцы собрали в ЦПКиО более тонны мусора

Рязанцы собрали в ЦПКиО более тонны мусора

Рязанцы собрали в ЦПКиО более тонны мусора. В экологической акции участвовали около ста человек, сообщили в минприроды.

Горожане очищали территорию у Рюминского пруда.

Фото рязанского минприроды


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От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

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О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.

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