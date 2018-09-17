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8:20, 17 сентября 2018 3 286
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В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В понедельник, 17 сентября, в Рязанской области ожидаются сильный дождь и гроза. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ветер усилится до 18 метров в секунду. В отдельных районах возможен туман с видимостью 200-500 метров.


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3 дня назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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