В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В понедельник, 17 сентября, в Рязанской области ожидаются сильный дождь и гроза. Об этом сообщила
Ветер усилится до 18 метров в секунду. В отдельных районах возможен туман с видимостью 200-500 метров.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 17 сентября, в Рязанской области ожидаются сильный дождь и гроза. Об этом сообщила
Ветер усилится до 18 метров в секунду. В отдельных районах возможен туман с видимостью 200-500 метров.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Спожинки» и «Кросс нации». Обзор новостей за выходные, 15-16 сентября
|
cледующая новость →В Кораблинском районе загорелся дом
В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.