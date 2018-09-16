В Рязани завершилось «Фестивальное лето» на Почтовой

В пятницу, 14 сентября, в Рязани прошел последний прадздник «Фестивального лета». Об этом сообщил
На Почтовой рязанцев ждали творческие номера на главной сцене, интерактивные площадки, мастер-классы, игры и развлечения, ярмарки-продажи и многое другое.
На закрытии организовали фотовыставку с самыми яркими моментами «Встреч на Почтовой».
Победителю конкурса «Мое лето в Рязани» вручили цифровой фотоаппарат. Остальные участники конкурса получили поощрительные призы — флешки, наушники и селфи-палки.
Праздник завершился фаер-шоу.