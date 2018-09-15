ООН включила Россию в число стран с самым высоким уровнем человеческого развития. По этому показателю РФ оказалась на 49-м месте из 189, передает «
В группу государств с самым высоким уровнем человеческого развития вошли 59 стран. При этом среди них есть несколько стран ближнего зарубежья: Эстония (30-е место), Польша (33-е место), Литва (35-е место), Латвия (41-е место), Белоруссия (53-е место) и Казахстан (58-е место).
Возглавила рейтинг Норвегия. В тройку также вошли Швейцария и Австралия.
При расчете индекса человеческого развития используют коэффициенты, базирующиеся на трех основных показателях: ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности населения и уровень жизни.