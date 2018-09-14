Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:11, 14 сентября 2018 701
 0    0

В рыбновском селе сгорела машина, пострадал человек

В рыбновском селе сгорела машина, пострадал человек

Фото: Pixabay.com

В рыбновском селе Старое Батурино сгорела машина. На пожаре пострадал человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в четверг, 13 сентября, в 21:10. На место выезжал один пожарный расчет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
10:35, 14 сентября 2018
В Касимовском районе перевернулась «Вольво»
10:27, 14 сентября 2018
В сгоревшей машине в Рыбновском районе пострадал 49-летний мужчина
8:11, 14 сентября 2018
В рыбновском селе сгорела машина, пострадал человек
19:51, 13 сентября 2018
В Орле мужчина подорвал машину своего бывшего работодателя 1
17:58, 13 сентября 2018
Врачи не смогли спасти мужчину, придавленного бетонным козырьком на Комбайновом заводе
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Залог успешного лечения — это качественная диагностика.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 41 413
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 34 607
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
19:48, 11 сентября 2018 23 618
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
8:33, 2 сентября 2018 19 090
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
3:31, 10 сентября 2018 17 835
В Рязани завершился подсчет голосов на выборах в гордуму. Итоги 9
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований
Форум