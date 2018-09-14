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17:41, 14 сентября 2018 832
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В Ряжском районе на почтальона напала собака

В Ряжском районе на почтальона напала собака

В селе Большая Алешня Ряжского района на почтальона напала собака. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел в понедельник, 10 сентября, около 16:30.

Как рассказала пострадавшая, в этот день собака породы алабай сорвалась с цепи. За ней погнался 12-летний сын хозяев дома.

«Животное накинулось на меня сзади, сначала укусив за руку, затем за бедро. Я очень испугалась и стала отбиваться от него сумкой, но он повалил меня на землю и стал кусать за ногу. На крики о помощи подошел старший сын хозяев и оттащил пса», — рассказала женщина.

Подняться ей помогла жительница одного из ближайших домов. Почтальона с травмами госпитализировали в Ряжский межрайонный медицинский центр.

Напавшая собака принадлежит местному жителю 1981 года рождения.


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