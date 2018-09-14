В Ряжском районе на почтальона напала собака

В селе Большая Алешня Ряжского района на почтальона напала собака. Об этом пишет ИД «
Инцидент произошел в понедельник, 10 сентября, около 16:30.
Как рассказала пострадавшая, в этот день собака породы алабай сорвалась с цепи. За ней погнался 12-летний сын хозяев дома.
«Животное накинулось на меня сзади, сначала укусив за руку, затем за бедро. Я очень испугалась и стала отбиваться от него сумкой, но он повалил меня на землю и стал кусать за ногу. На крики о помощи подошел старший сын хозяев и оттащил пса», — рассказала женщина.
Подняться ей помогла жительница одного из ближайших домов. Почтальона с травмами госпитализировали в Ряжский межрайонный медицинский центр.
Напавшая собака принадлежит местному жителю 1981 года рождения.