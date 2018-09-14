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16:40, 14 сентября 2018 388
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В Путятинском детском саду за миллион рублей отремонтируют крышу

В Путятинском детском саду за миллион рублей отремонтируют крышу

Фото: Издательство «Пресса»

В Путятинском детском саду «Березка» за миллион рублей отремонтируют крышу. Она протекала на террасе, в туалете, кладовой, приемной и музыкальнмо зале, сообщает издательство «Пресса».

Капремонта в детском саду не было с 1986 года. Заведующая детсадом Наталья Новикова заявила, что «состояние кровли уже давно внушало много опасений».

«На капитальный ремонт в этом году надежды у нас практически не было. Но резервный фонд правительства Рязанской области выделил 2 000 000 рублей с софинансированием из местного бюджета 176 200 рублей на ремонт образовательных учреждений в Путятинском районе», — пояснила она.

Ремонтом занимается липецкая стройкомпания. Сумма контракта составила около 970 тысяч рублей.


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