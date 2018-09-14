В Путятинском детском саду за миллион рублей отремонтируют крышу

В Путятинском детском саду «Березка» за миллион рублей отремонтируют крышу. Она протекала на террасе, в туалете, кладовой, приемной и музыкальнмо зале, сообщает издательство «
Капремонта в детском саду не было с 1986 года. Заведующая детсадом Наталья Новикова заявила, что «состояние кровли уже давно внушало много опасений».
«На капитальный ремонт в этом году надежды у нас практически не было. Но резервный фонд правительства Рязанской области выделил 2 000 000 рублей с софинансированием из местного бюджета 176 200 рублей на ремонт образовательных учреждений в Путятинском районе», — пояснила она.
Ремонтом занимается липецкая стройкомпания. Сумма контракта составила около 970 тысяч рублей.