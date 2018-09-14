В Окском заповеднике сняли на видео семью кабанов

В Окском заповеднике на «фотоловушку» попала семья кабанов. Животные добывали себе пищу на илистых отмелях Пры.
По словам старшего научного сотрудника заповедника Надежды Панковой, кабаны «просто обожают клубни стрелолиста стрелолистного» («кабаньей картошки»).
«Клубни стрелолиста гораздо меньше картофельных и весят всего около 50 граммов (каждое растение дает их в год около 10 штук), но очень питательны и вкусны (на человеческий вкус немного напоминают лесной орех). В голодные времена ими не брезговали и люди, но сейчас стрелолист остался в полном распоряжении кабанов», — уточнила специалист.
Клубни созревают в конце лета, и кабаны массово перемещаются в речные поймы. Животные помогают растению распространяться при помощи семян.
«Да и клубни кабану удается пожрать не все, что-то да выпадет из ненасытной пасти. По нашим наблюдениям, выбирают кабаны свою еду из пороя неаккуратно, много оставляют, — отметила Панкова. — Видимо, кабаны бессознательно помогают своему любимому растению, рылом создавая подходящие условия для его произрастания — нарушенные участки, лишенные растительности».
Кроме этого, на высохших участках водоемов кабаны ищут личинок насекомых, водных моллюсков и рыбу.
«Сотрудник заповедника как-то наблюдал кабана, ловящего вьюнов на мелководье небольшой лесной старицы. Стоя по брюхо в мутной воде, он время от времени погружал в нее рыло („по самые глаза“) и доставал вьюна, бьющегося в клыкастой пасти, — рассказали в заповеднике. — По-видимому, чаще всего добычей кабанов служат вьюны и караси, зарывающиеся в ил при пересыхании водоема».