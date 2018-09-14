Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста. Об этом сообщил сайт «Единой России».
Законопроект устанавливает уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица из-за достижения им предпенсионного возраста и призван изменить отношение работодателей к сотрудникам старшего возраста.
По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, ограничиваться только административной ответственностью за дискриминацию работников старшего возраста законодатели не намерены. «Данный законопроект превращает дискриминацию работника по возрасту в преступление», — подчеркнул он.
В большинстве случаев будет работать административная ответственность, а уголовная — применяться в «наиболее вопиющих, циничных случаях».
«Необходимо доказать умысел, когда работодатель или лицо, заключающее договор, нарушили права человека, руководствуясь именно тем, что он вступил в предпенсионный возраст. Мы ставим по этому поводу железное табу», — подчеркнул Исаев.
Также депутат постарался развеять опасения, что введение уголовной ответственности станет причиной коррупции, давления на бизнес и увольнения людей в гораздо более раннем возрасте, ведь к ответственности будет привлекаться именно то лицо, которое принимает решение.
Первый замруководителя фракции подчеркнул, что «общество должно в условиях повышения пенсионного возраста перестроить свое отношение к тем, кто раньше считался практически предпенсионерами».