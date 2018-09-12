В Рязанском кожвендиспансере внедрили бережливые технологии

В Рязанском кожвендиспансере внедрили опыт федерального проекта «Бережливое производство». Об этом сообщил
Главврач кожно-венерологического диспансера Елена Большакова рассказала, что в учреждении места сотрудников места сотрудников организовали по системе 5S: на столах у регистратора нет ничего лишнего и личного.
Также введена система «канбан» по хранению медкарт.
Чтобы пациентам было проще находить нужный кабинет, в больнице разработали яркую навигацию. Растерявшимся посетителям показывает дорогу администратор, он также может помочь записать пациент на прием к врачу.
Большакова отметила, что внедрение бережливых технологий уже позволило сократить время ожидания записи на прием в три раза.