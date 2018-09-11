На Вожском карьере в Рыбном прошел рыболовный фестиваль. В нем участвовали жители Владимирской, Московской и Тульской областей, сообщает издательство «
Самую крупную рыбу весом 270 грамм поймал Валентин Вагшуль из Подмосковья. Победителем турнира стал рязанец Олег Тинин. Он выловил 1,6 килограмма рыбы.
В рыбатлоне участвовали 40 человек. Лучшими признали рязанцев Алексея Мезенцева и Наталью Ермошину. Имена призеров и победителей по итогам всех этапов турнира можно найти
После соревнований среди рыболовов разыграли подарки от спонсоров.