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19:23, 11 сентября 2018 1 340
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Рязанцы отметили всероссийский День трезвости митингом

Рязанцы отметили всероссийский День трезвости митингом

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Во всероссийской День трезвости рязанцам рассказали, сколько минут жизни забирает выкуренная сигарета и провели бесплатное профилактическое обследование. Во вторник, 11 сентября, на площади Победы прошел в митинг «Мы — поколение свободных».

Мероприятие прошло при участии студентов медицинского колледжа, специалистов рязанского областного клинического наркодиспансера, центра здоровья при ОДКБ имени Дмитриевой и библиотеки имени Горького.

Медицинский психолог отделения профилактики наркологических расстройств рязанского наркодиспансера Наталья Михейкина рассказала, что потребление алкоголя в России остается на высоком уровне.

«По мнению Всемирной организации здравоохранения считается, что если на душу населения приходится более восьми литров спирта в год, то это ведет к деградации нации. У нас более 12 литров, хотя есть небольшое снижение», — отметила она.

В том числе по этой причине акция стала традиционной. По словам Михейкиной, она нацелена рассказать рязанцам о вреде алкоголя для здоровья и морального облика, а также показывает, что человек приобретает, если ведет здоровый образ жизни, и наоборот теряет, если употребляет спиртные напитки.

На сцене выступили участники акции и студенты с танцевальным и вокальным номерами. Перед МКЦ работали площадки, на которых детям и подросткам раздавали буклеты с информацией, а студенты-медики в интерактивной форме рассказали факты о вреде алкоголя и курения. Все желающие могли пройти экспресс-обследование, направленное на профилактику болезней сердца, сосудов, хронических заболеваний легких, онкологии и сахарного диабета.

В этот день также стартовал проект «Поколение здоровых». Его цель — создание волонтерского движения по профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни.

«Задача этого проекта — силами волонтеров простым и на молодежном языке рассказать нашему с вами окружению о вреде алкоголя и о том, какие последствия могут возникнуть после его употребления как для здоровья, так и для морального облика человека», — рассказала зампред председателя молодежного правительства Рязанского области Анна Зотова.

Она добавила, что в октябре в рязанских школах и колледжах начнется обучение волонтеров навыкам профилактической работы со сверстниками.


© RZN.info

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