«Рельеф-Центр» и «ГАММА» поддержали юных художников на фестивале в Константинове

В субботу, 8 сентября, в селе Константиново прошел XVIII межрегиональный фестиваль современного изобразительного искусства «Мой край задумчивый и нежный…». Об этом говорится в пресс-релизе компании «Рельеф-Центр».
На берегу реки Оки расположились творческие мастерские, где художники работали над своими полотнами и проводили мастер-классы для всех желающих.
На фестиваль приехали 300 художников из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязанской и Московской областей, а также других регионов. Ученики детских художественных школ и школ искусств, студенты художественных училищ и вузов, дети с ограниченными возможностями и художники любители устроили в этот день настоящий праздник творчества. О необходимом запасе красок для художников позаботилась торговая марка «ГАММА». Также совместно с компанией «Рельеф-Центр» была организована фотозона, где гости мероприятия делали красивые фотографии на память.
По завершению фестивальной программы на территории музея заповедника имени С.А. Есенина состоялась выставка творческих работ и награждение победителей. Всем детям, принимавшим участие в конкурсе, «Рельеф-Центр» подготовил подарки — полезные наборы для изобразительного творчества.