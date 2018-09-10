Во вторник в Касимове на полдня отключат воду

Во вторник, 11 сентября, в Касимове отключат воду. Об этом RZN.info сообщили в администрации.
Из-за прорыва на улице Ленина в городе проведут аварийно-технических работы. Воды в Касимове не будет с 9:00 до 15:00.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 11 сентября, в Касимове отключат воду. Об этом RZN.info сообщили в администрации.
Из-за прорыва на улице Ленина в городе проведут аварийно-технических работы. Воды в Касимове не будет с 9:00 до 15:00.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани попала в аварию полицейская «буханка»
|
cледующая новость →В России переименуют поваренную соль
Залог успешного лечения — это качественная диагностика.