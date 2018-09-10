Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:40, 10 сентября 2018 915
 0    0

Во вторник в Касимове на полдня отключат воду

Во вторник в Касимове на полдня отключат воду

Во вторник, 11 сентября, в Касимове отключат воду. Об этом RZN.info сообщили в администрации.

Из-за прорыва на улице Ленина в городе проведут аварийно-технических работы. Воды в Касимове не будет с 9:00 до 15:00.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
12:40, 10 сентября 2018
Во вторник в Касимове на полдня отключат воду
9:16, 10 сентября 2018
Во вторник на девяти рязанских улицах отключат свет
9:21, 9 сентября 2018
На двух улицах в Ряжске поменяли асфальт
8:18, 9 сентября 2018
В понедельник на восьми рязанских улицах отключат свет
18:08, 8 сентября 2018
Водители пересекают сплошную у Шумаши, чтобы сократить пробку на Солотчинском мосту. Фото 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Залог успешного лечения — это качественная диагностика.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 8 сентября 2018 29 824
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
18:32, 28 августа 2018 23 637
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
15:57, 27 августа 2018 22 213
Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП
8:33, 2 сентября 2018 18 381
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
8:16, 2 сентября 2018 17 421
На Солотчинском шоссе насмерть сбили человека
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований
Форум