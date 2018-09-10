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13:57, 10 сентября 2018 1 049

В ЖК «Юный» можно будет ездить по скоростной трассе — «Северная компания» 3

В ЖК «Юный» можно будет ездить по скоростной трассе — «Северная компания»

Новостройки в Канищеве, сегодня удаленные от центра города, в скором времени могут оказаться в 15-минутной транспортной доступности. Об этом рассказала пресс-служба «Северной компании», сообщив о проекте второй очереди Северной окружной дороги Рязани, которая должна пройти мимо жилого комплекса «Юный».

«ЖК «Юный», который «Северная компания» строит шесть лет, считается образцовым: просторные дворы, много зелени, достаточное количество парковочных мест, развитая торговая и сервисная инфраструктура, детский сад.

«Новая автотрасса длиной 14,2 километра должна пройти по краю микрорайонов Канищево и Семчино, повернув к магистрали Рязань — Москва. После ее завершения до ЖК «Юный» станет просто рукой подать», — говорится в пресс-релизе.

Квартиры в последнем доме микрорайона, «Юный-7», стоят от 1 млн 412 тысяч рублей (площадь от 44 квадратных метра), напоминает застройщик.


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