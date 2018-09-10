В Михайловском районе сгорела машина

Утром в понедельник, 10 сентября, в Михайловском районе сгорела легковая машина. Сигнал о пожаре поступил в 5:43, сообщили в пресс-службе регионального
На место выезжал один расчет.
Никто не пострадал.
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Утром в понедельник, 10 сентября, в Михайловском районе сгорела легковая машина. Сигнал о пожаре поступил в 5:43, сообщили в пресс-службе регионального
На место выезжал один расчет.
Никто не пострадал.
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Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.