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8:14, 10 сентября 2018 1 338
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В Михайловском районе сгорела машина

В Михайловском районе сгорела машина

Утром в понедельник, 10 сентября, в Михайловском районе сгорела легковая машина. Сигнал о пожаре поступил в 5:43, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На место выезжал один расчет.

Никто не пострадал.


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Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

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