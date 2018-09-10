Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:24, 10 сентября 2018 252
 0    0

На Курском вокзале в Москве мужчина с ножом напал на двух человек. Видео

На Курском вокзале в Москве мужчина с ножом напал на двух человек. Видео

На Курском вокзале в Москве мужчина напал на двух человек. Видео произошедшего опубликовал Следственный комитет России на YouTube.

Мужчина напал на прохожих в понедельник, 10 сентября. Злоумышленник без повода ударил ножом мужчину и женщину, которых госпитализировали.

Выяснилось, что нападавший ранее был судим.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, очевидцев и подозреваемого допрашивают.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В рамках него дадут правовую оценку действиям работников службы безопасности и сотрудников полиции.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:24, 10 сентября 2018
На Курском вокзале в Москве мужчина с ножом напал на двух человек. Видео
14:35, 10 сентября 2018
В Рязани в ДТП с участием «Шевроле» и мотоцикла пострадали двое
14:20, 10 сентября 2018
В Сасове утонул мужчина
13:58, 10 сентября 2018
Из-за аварии с «КамАЗом» в Сараях произошла утечка газа
13:37, 10 сентября 2018
Пьяный мужчина отобрал у рязанца золотую цепочку и потерял ее
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке 1

О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 8 сентября 2018 29 932
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
18:32, 28 августа 2018 23 638
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
8:33, 2 сентября 2018 18 393
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
8:16, 2 сентября 2018 17 424
На Солотчинском шоссе насмерть сбили человека
15:41, 6 сентября 2018 16 920
Рязанец через суд добился перерасчета пенсии 1
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований
Форум