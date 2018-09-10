На Курском вокзале в Москве мужчина с ножом напал на двух человек. Видео

На Курском вокзале в Москве мужчина напал на двух человек. Видео произошедшего опубликовал Следственный комитет России на YouTube.
Мужчина напал на прохожих в понедельник, 10 сентября. Злоумышленник без повода ударил ножом мужчину и женщину, которых госпитализировали.
Выяснилось, что нападавший ранее был судим.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, очевидцев и подозреваемого допрашивают.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В рамках него дадут правовую оценку действиям работников службы безопасности и сотрудников полиции.