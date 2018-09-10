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22:40, 10 сентября 2018 298
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Фомин оценил результаты регионального отделения партии «Единой России» на минувших выборах

Фомин оценил результаты регионального отделения партии «Единой России» на минувших выборах

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В понедельник, 10 сентября, в региональной общественной приемной «Единой России» прошел брифинг по итогам Единого дня голосования. На встрече лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин назвал минувшую избирательную кампанию «конкурентной и напряженной», а позиции партии в Рязани и области «сильными и устойчивыми».

В этом году по итогам голосования на выборах в Рязанскую городскую думу «Единая Россия» набрала 36,22% голосов. «Этот результат ниже, чем в 2013 году, но наша главная цель, которую мы ставили перед собой, — победа, и мы ее достигли как в партийном голосовании, так и в голосовании за кандидатов-одномандатников: в 17 из 20 округов лидерами стали единороссы», — отметил Фомин.

По мнению секретаря регионального отделения, этот результат позволит сформировать депутатскую фракцию и продолжить эффективную работу по развитию города. Он подчеркнул, что в сельских поселениях «Единой России» удалось сохранить «стабильно высокий результат»: «Около 90% выдвинутых кандидатов получили поддержку избирателей».

На выборах в Скопинскую городскую думу единороссы победили во всех одномандатных округах, а партия набрала 60% голосов. Фомин отметил, что на допвыборах в Рязанскую облдуму уверенно победил кандидат от «Единой России» Владимир Материкин, набрав 65,61% голосов.

По словам Фомина, минувшая избирательная кампания не обошлась без нарушений со стороны оппонентов. «Только в день тишины 8 сентября были выявлены и пресечены более 20 нарушений избирательного законодательства, — рассказал он. — Нам бы, конечно, хотелось, чтобы избирательная кампания проходила больше как борьба идей, а не борьба людей. Мы за то, чтобы развивать наш город, а не устраивать чрезмерно эмоциональные выступления и в отдельных случаях провокации».

В заключение Фомин рассказал, что в ближайшие дни на политсовете будет определена дата конференции, на которой рассмотрят кандидатуру от партии на должность председателя гордумы. Первое заседание думы и фракции пройдет в течение месяца после дня выборов.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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