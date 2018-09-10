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17:39, 10 сентября 2018 289
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Депутат госдумы Елена Митина поучаствовала в открытии отремонтированного дома культуры в Скопине

Депутат госдумы Елена Митина поучаствовала в открытии отремонтированного дома культуры в Скопине

В пятницу, 7 сентября, в микрорайоне Заречный в Скопине после капитального ремонта открылся Дом культуры. Почетным гостем торжественной церемонии стала член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Елена Митина, сообщила пресс-служба партии.

«Это долгожданное событие для всех жителей микрорайона. В 2016 году во время наших встреч многие из вас говорили о необходимости капитального ремонта Дома культуры, являющегося центром притяжения детей, молодежи и людей старшего возраста. И вот этот проект реализован, — отметила Елена Митина. — В Доме культуры не только поют и танцуют, но и получают дополнительное образование».

Парламентарий от Рязанской области добавила, что теперь у жителей Заречного есть возможность собираться на праздничные мероприятия и занятия в отремонтированном здании.

Елена Митина вручила директору Заречного Дома культуры Ирине Бобылевой многофункциональное устройство.

В честь праздника для гостей организовали концерт, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы Скопина и района.

Дом культуры капитально отремонтирован в рамках реализации партпроекта «Культура малой Родины». Работы начались 28 мая. Из бюджетов различных уровней выделили 5,4 млн рублей. На эти средства отремонтированы фасад здания, фойе, спортивный зал, библиотека, произведен косметический ремонт помещений на втором этаже, оборудованы сантехнические комнаты, заменена крыша.

Кроме того, впервые на ремонт дома культуры в рамках партпроекта удалось привлечь миллион рублей спонсорских средств. На эти деньги заменили все оконные блоки, а также установлено необходимое оборудование для того, чтобы сделать учреждение культуры доступным для маломобильных групп населения.


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