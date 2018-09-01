В Москве запустили первые в стране электробусы

В субботу, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин запустил на столичные маршруты первые в России электробусы. В первый месяц проезд в электробусах будет бесплатным, передает РИА «
Как отметил Собянин, электробусы употребляют на 18% меньше электроэнергии, чем троллейбусы и отличаются тем, что подзарядка идет не по всему маршруту, а на остановках.
Он подчеркнул что использование электробусов улучшит экологию города.
Их планируют запустить еще на пяти маршрутах, которые проходят через 22 столичных района.
Как отметили в пресс-службе мэрии, московский электробус — крупнейший проект в области развития наземного городского транспорта не только в России, но и в мире.
Электробусами смогут управлять водители автобусов. Водителям троллейбусов также могут работеть на электробусах после переобучения и сдачи экзаменов на категорию D.
Электробус вмещает не менее 85 пассажиров, в нем 30 сидячих мест.
В электробусах есть низкий уровень пола, пандусы (аппарели) и накопительная площадка. В салоне электробуса установлены система климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и работает бесплатный Wi-Fi.