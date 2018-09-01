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21:03, 1 сентября 2018 260
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В Москве запустили первые в стране электробусы

В Москве запустили первые в стране электробусы

Фото: Ru.wikipedia.org

В субботу, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин запустил на столичные маршруты первые в России электробусы. В первый месяц проезд в электробусах будет бесплатным, передает РИА «Новости».

Как отметил Собянин, электробусы употребляют на 18% меньше электроэнергии, чем троллейбусы и отличаются тем, что подзарядка идет не по всему маршруту, а на остановках.

Он подчеркнул что использование электробусов улучшит экологию города.

Их планируют запустить еще на пяти маршрутах, которые проходят через 22 столичных района.

Как отметили в пресс-службе мэрии, московский электробус — крупнейший проект в области развития наземного городского транспорта не только в России, но и в мире.

Электробусами смогут управлять водители автобусов. Водителям троллейбусов также могут работеть на электробусах после переобучения и сдачи экзаменов на категорию D.

Электробус вмещает не менее 85 пассажиров, в нем 30 сидячих мест.

В электробусах есть низкий уровень пола, пандусы (аппарели) и накопительная площадка. В салоне электробуса установлены система климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и работает бесплатный Wi-Fi.


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