Все переменно. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Гидрометцентр
В пятницу, 10 августа, днем ожидается до +27 градусов, в субботу и воскресенье до +28 градусов. Ночами +13 градусов.
По данным синоптиков, 12 августа будет небольшой кратковременный дождь. Ветер от 2 до 4 метров в секунду.
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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
В пятницу, 10 августа, днем ожидается до +27 градусов, в субботу и воскресенье до +28 градусов. Ночами +13 градусов.
По данным синоптиков, 12 августа будет небольшой кратковременный дождь. Ветер от 2 до 4 метров в секунду.
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Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.