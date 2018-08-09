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11:12, 9 августа 2018 1 445
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Все переменно. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Все переменно. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные. Три дня будет переменная облачность.

В пятницу, 10 августа, днем ожидается до +27 градусов, в субботу и воскресенье до +28 градусов. Ночами +13 градусов.

По данным синоптиков, 12 августа будет небольшой кратковременный дождь. Ветер от 2 до 4 метров в секунду.


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