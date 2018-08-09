В еще одном рязанском селе появился газ. Фото

В еще одном рязанском селе появился газ. В четверг, 9 августа, зампред правительства Олег Харивский и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов зажгли символическую горелку в Помозове Михайловского района.
Газопровод протяженностью 6,6 километра сюда тянули с 2016 года. На торжественный запуск собрались все жители села, которые радовались, что «можно забыть о печках».
Олег Харивский поздравил помозовцев «с историческим событием для села».
«Вопросам газификации регион уделяет очень большое внимание. Это дело не дешевое и для решения этой проблемы привлекаются деньги из бюджетов всех уровней и инвестиции. За время действия программы газификации регионов компании «Газпром», в Рязанской области 120 населенных пунктов и 10,5 тысяч домов получили «синее топливо», — отметил он.
Зампред уточнил, что в регионе продолжится газификация, а благополучие и комфорт жителей села будет улучшаться.
Леонид Кретов подчеркнул, что пуск газа в дома качественно улучшат жизнь и сделает ее комфортнее с постоянным теплом и горячей водой.
Он заявил, что уровень газификации региона уже 90% и в этом году планируется пуск газа в деревню Бараково в Рыбновском районе и деревням Макарово и Гуреево Клепиковского района.