Студенческие отряды получают опыт работы на объектах «Рязаньэнерго»

Более тридцати студентов рязанскух вузов и сузов получают опыт работы в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго». Отряд «Потенциал» РГРТУ, а также отряд «Энергетик» Скопинского электротехнического и Сасовского индустриального колледжей продолжают работу на объектах электросетевого комплекса.
В штат «Рязаньэнерго» студентов приняли еще в конце июня. Их разделили на группы и распределили в производственные отделения филиала. Под руководством наставников студенты учатся ремонтировать трансформаторы, собирать опоры, изучают проектную документацию и методы технического обслуживания энергообъектов, а также наносят нумерацию на ЛЭП, красят элементы оборудования.
«В студотряде в ПО „Скопинские электрические сети“ работаю в центральной ремонтной мастерской. Здесь мы занимаемся сборкой-разборкой трансформаторов, что позволяет изучить основные части, из которых он состоит и для чего они служат, — рассказал студент третьего курса электротехнического колледжа Владимир Атнякин. — Грамотные наставники объясняют рабочий процесс понятно и интересно, мы получаем знания и опыт. Я очень стараюсь проявить себя и произвести хорошее впечатление. После окончания колледжа и службы в армии, хочу вновь вернуться в производственное отделение филиала „Рязаньэнерго“ и уже работать на постоянной основе».
В пресс-службе филиала отметили, что бойцы стройотряда работают на объектах, привыкают к рабочему распорядку, накапливают трудовой стаж и опыт по выбранной специальности. Они пробудут на предприятии до 16 августа.