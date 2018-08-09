Авария в Ряжском районе унесла жизни четырех человек

Авария в Ряжском районе унесло жизни четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Погибли водитель и трое пассажиров легковушки.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.
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Авария в Ряжском районе унесло жизни четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Погибли водитель и трое пассажиров легковушки.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.
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