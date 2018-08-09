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12:13, 9 августа 2018 2 271
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Авария в Ряжском районе унесла жизни четырех человек

Авария в Ряжском районе унесла жизни четырех человек

Авария в Ряжском районе унесло жизни четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло в четверг, 9 августа, около 10:40 на 299-м километре трассы Р-22 Каспий. По предварительной информации, автомобиль Kia Rio выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Mercedes, ехавшим со стороны Тамбова.

Погибли водитель и трое пассажиров легковушки.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.


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