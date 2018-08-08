Самарские казаки с иконой Богоматери крестным ходом прибыли в Рязанскую область. Фото

Самарские казаки с иконой Богоматери «Избавительница от бед» крестным ходом прибыли в Рязанскую область. До конца сентября святыня побывает в сотне храмов, сообщил сайт епархии.

Казаки из станицы «Красноглинской» побывали с образом Божией Матери из Ташлинского Троицкого храма уже в нескольких регионах.

«Казаки не просто несут святыню людям. Если благословляет настоятель, они могут петь на приходе за литургией и всенощным бдением. Настоящих казаков можно назвать воинами меча и духа. Их оружие — не только материальное, но и молитва, с которой они идут по городам и селам России, прося Господа по молитвам Богородицы продлить мирные дни в нашем земном Отечестве», — отметили в Рязанской епархии.

Помощник председателя епархиального отдела по взаимодействию с казачеством Елена Якушина рассказала о встрече с участниками крестного хода.

«На мой взгляд, самое главное, что дает крестный ход его участникам — возможность оставить все мирское, рассказывать людям о святыне и о других важных моментах, — считает она. — Например, о том, почему нельзя разговаривать матом. Это дорогого стоит! Почему? Потому что обычно люди слышат проповедь священника, это им уже привычно. А вот чтобы казак, „светский“ сильный крепкий мужчина говорил о добре и покаянии, о милосердии и подвиге, о молитве и мире… Сильно! Это их подвиг, их молитва. И это искренне. Я давно не видела такой веры и такой радости в глазах. Казаки, несущие икону, буквально светятся этой радостью!».

График движения крестного хода по рязанским приходам есть на сайте епархии .

Фото Антония Тополова с сайта Рязанской епархии