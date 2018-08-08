Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:41, 8 августа 2018 189
 0    0

Под Рязанью пройдет третий кулинарный фестиваль «МедоУха-2018»

Под Рязанью пройдет третий кулинарный фестиваль «МедоУха-2018»

В Рыбном на территории веревочного парка «Пересвет» пройдет третий кулинарный фестиваль «МедоУха-2018». Мероприятие начнется в субботу, 11 августа, в 16:00.

В фестивале могут поучаствовать все желающие в приготовлении одного из блюд в номинациях: «Лучший шашлык», «Лучший плов», «Лучшее блюдо из рыбы», «Лучший торт-медовик».

Специальная номинация — «Битва ресторанов».

Участники могут зарегистрироваться в группе «ВКонтакте», а также на месте 11 августа.

Инструменты для приготовления предоставляются бесплатно.

Зрителей ждет музыкальное сопровождение, выступление артистов, конкурсы и детские площадки с аттракционами.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
15:41, 8 августа 2018
Под Рязанью пройдет третий кулинарный фестиваль «МедоУха-2018»
13:35, 6 августа 2018
RZN.info публикует фоторепортаж с фестиваля «Подбелка-2018»
14:53, 5 августа 2018
«Приключения на дороге». В кукольном театре рязанцам расскажут о ПДД
12:33, 5 августа 2018
Рязанцам предложили присоединиться к большому танго-флешмобу
9:38, 5 августа 2018
Празднование 923-летия Рязани завершилось салютом и шоу «танцующих» фонтанов. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

«К сожалению, день рождения только раз в году». Как Рязань отметила 923-летие

Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 65 845
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 32 396
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
20:45, 4 августа 2018 26 358
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
14:32, 4 августа 2018 23 522
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
8:19, 27 июля 2018 21 968
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Вы покупаете цифровой контент?

Окончание опроса: 15.08.2018
Архив голосований
Форум