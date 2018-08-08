Под Рязанью пройдет третий кулинарный фестиваль «МедоУха-2018»

В Рыбном на территории веревочного парка «Пересвет» пройдет третий кулинарный фестиваль «МедоУха-2018». Мероприятие начнется в субботу, 11 августа, в 16:00.
В фестивале могут поучаствовать все желающие в приготовлении одного из блюд в номинациях: «Лучший шашлык», «Лучший плов», «Лучшее блюдо из рыбы», «Лучший торт-медовик».
Специальная номинация — «Битва ресторанов».
Участники могут зарегистрироваться в
Инструменты для приготовления предоставляются бесплатно.
Зрителей ждет музыкальное сопровождение, выступление артистов, конкурсы и детские площадки с аттракционами.