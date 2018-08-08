Минтранс предложил повысить штраф за нарушение перехода железнодорожных путей в 20 раз — со ста до двух тысяч рублей. Законопроект разместили на федеральном
В пояснительной записке отмечают, что за первое полугодие 2018 года в зонах движения поездов на инфраструктуре общего пользования получили травмы более тысячи человек, из них 777 случаев закончились смертью. Самые распространенные нарушения — переход через пути в неустановленных местах и перед близко идущим поездом.
Авторы считают, что увеличение штрафа «будет способствовать снижению случаев непроизводственного травматизма, так как действующий размер штрафа не соответствует степени общественной опасности».