Добровольцы очистили место для купания на Беловском озере

Добровольцы из Кадома очистили место для купания на Беловском озере. С такой инициативой выступил местный житель Василий Горнеев, пишет издательство «
Отмечается, что на водоеме часто отдыхают семьи с детьми, компании подростков и взрослых. «В последнее время озеро начало стремительно зарастать водными растениями, особенно у левого берега. Это лето выдалось погожим для купания, жара так и тянет окунутся в водоем, вот только места для купания стало совсем мало», — говорится в сообщении.
Добровольцы дважды приходили к озеру, очищали его и берег от водорослей. Работы решили продолжить, чтобы в следующем году купиться в Беловском было комфортнее.