Жительница Новомичуринска обманула государство на 800 тысяч рублей

Жительница Новомичуринска обманула государство на 813 тысяч рублей, незаконно получая чернобыльские выплаты. Об этом сообщила прокуратура Рязанской области.
В 2012-м сотрудница Новомичуринской ЦРБ зарегистрировалась в селе Поплевино Ряжского района, который входит в зону радиоактивного загрязнения после катастрофы на ЧАЭС. Она пользовалась положенными льготами, хотя фактически там не жила.
После рождения ребенка она также зарегистрировала его по месту фиктивной прописки. С апреля 2013-го по ноябрь 2015 года она незаконно получила пособие на общую сумму в 813 тысяч рублей.
В результате она нанесла ущерб фонду социального страхования (на 227 тысяч 899 рублей 86 копеек) и минсоцзащиты области (на 585 тысяч 100 рублей 16 копеек). Против нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Расследованием занималось областное УФСБ.
На суде женщина признала вину и раскаялась. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначили штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, ее обязали вернуть фонду соцстрахования 224 899 рублей 86 копеек.