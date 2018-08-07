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20:07, 7 августа 2018 73
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Жительница Новомичуринска обманула государство на 800 тысяч рублей

Жительница Новомичуринска обманула государство на 800 тысяч рублей

Жительница Новомичуринска обманула государство на 813 тысяч рублей, незаконно получая чернобыльские выплаты. Об этом сообщила прокуратура Рязанской области.

В 2012-м сотрудница Новомичуринской ЦРБ зарегистрировалась в селе Поплевино Ряжского района, который входит в зону радиоактивного загрязнения после катастрофы на ЧАЭС. Она пользовалась положенными льготами, хотя фактически там не жила.

После рождения ребенка она также зарегистрировала его по месту фиктивной прописки. С апреля 2013-го по ноябрь 2015 года она незаконно получила пособие на общую сумму в 813 тысяч рублей.

В результате она нанесла ущерб фонду социального страхования (на 227 тысяч 899 рублей 86 копеек) и минсоцзащиты области (на 585 тысяч 100 рублей 16 копеек). Против нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Расследованием занималось областное УФСБ.

На суде женщина признала вину и раскаялась. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначили штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, ее обязали вернуть фонду соцстрахования 224 899 рублей 86 копеек.


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