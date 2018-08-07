Популярный блогер пообещал рязанскому «хрустальному мальчику» раскрутиться на YouTube. Видео

Блогер Миша Ронкаинен, известный в сети как «Поехавший» приезжал в Рязань к «хрустальному мальчику» Сергею Денисову. Выпуск с участием рязанца опубликован на YouTube.
Ронкаинен приезжал на международный парашютный фестиваль инвалидов, куда его пригласил Денисов. Фестиваль прошел в Рязанской области в конце июля.
Блогер пообщался с «хрустальным мальчиком», подарил ему серебряную кнопку, которую получил от YouTube за десять тысяч подписчиков. Ронкаинен пообещал рязанцу раскрутить его собственный канал.
Кроме того, блогер прыгнул с парашютом на аэродроме «Крутицы» и снял это на видео.
Напомним, Сергей Денисов или «хрустальный мальчик» страдает от «хрустальной болезни». Это одно из заболеваний характеризующееся повышенной ломкостью костей.