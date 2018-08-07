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13:44, 7 августа 2018 1 165
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Популярный блогер пообещал рязанскому «хрустальному мальчику» раскрутиться на YouTube. Видео

Популярный блогер пообещал рязанскому «хрустальному мальчику» раскрутиться на YouTube. Видео

Блогер Миша Ронкаинен, известный в сети как «Поехавший» приезжал в Рязань к «хрустальному мальчику» Сергею Денисову. Выпуск с участием рязанца опубликован на YouTube.

Ронкаинен приезжал на международный парашютный фестиваль инвалидов, куда его пригласил Денисов. Фестиваль прошел в Рязанской области в конце июля.

Блогер пообщался с «хрустальным мальчиком», подарил ему серебряную кнопку, которую получил от YouTube за десять тысяч подписчиков. Ронкаинен пообещал рязанцу раскрутить его собственный канал.

Кроме того, блогер прыгнул с парашютом на аэродроме «Крутицы» и снял это на видео.

Напомним, Сергей Денисов или «хрустальный мальчик» страдает от «хрустальной болезни». Это одно из заболеваний характеризующееся повышенной ломкостью костей.


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