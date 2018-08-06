Перевернулись несколько раз. В аварии в Ряжском районе погиб семилетний ребенок

В аварии, которая произошла в 4:45 5 августа в Ряжском районе, погиб семилетний ребенок. Об этом сообщила
По предварительной информации, 21-летний водитель Lada Priora врезался в Daewoo Matiz под управлением 41-летнего жителя Астрахани, который ехал перед ним в попутном направлении. От удара оба автомобиля вылетели в кювет, где несколько раз перевернулись.
Ребенок, который находится в Daewoo Matiz в детском удерживающем устройстве, скончался на месте. Троих пассажиров Lada Priora госпитализировали.