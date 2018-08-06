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9:57, 6 августа 2018 1 595
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Перевернулись несколько раз. В аварии в Ряжском районе погиб семилетний ребенок

Перевернулись несколько раз. В аварии в Ряжском районе погиб семилетний ребенок

В аварии, которая произошла в 4:45 5 августа в Ряжском районе, погиб семилетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 21-летний водитель Lada Priora врезался в Daewoo Matiz под управлением 41-летнего жителя Астрахани, который ехал перед ним в попутном направлении. От удара оба автомобиля вылетели в кювет, где несколько раз перевернулись.

Ребенок, который находится в Daewoo Matiz в детском удерживающем устройстве, скончался на месте. Троих пассажиров Lada Priora госпитализировали.


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Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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