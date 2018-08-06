Сборная рязанской администрации обыграла в футбольном матче команду правительства

Сборная администрации Рязани обыграла команду правительства области в товарищеском матче по футболу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Игра, прошедшая на стадионе спортшколы «Золотые купола», закончилась со счетом 1:0. Единственный гол забил тренер-преподаватель по футболу «Золотых куполов» Павел Таекин.
Отметим, что за город выступили мастер спорта, двукратная чемпионка России по футболу в составе команд «Рязань-ВДВ» и «Рязань-ТНК», обладательница Кубка России 1998 года Елена Юркова и мастер спорта по футзалу, неоднократный победитель чемпионатов России Екатерина Борисова.
При этом никто из первых лиц администрации и правительства в матче не участвовали.