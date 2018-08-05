Эксперты назвали самый мощный в мире смартфон

Эксперты опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов на Android за июль. Исследование провели разработчики AnTuTu — программы для тестирования производительности устройств, передает
На первом месте оказался аппарат Xiaomi Black Shark, который набрал 292 977 баллов.
Второе место занял Oppo Find X, на третьем — Vivo Nex.
Как рассказали в Xiaomi рассказали, добиться таких результатов помогла система охлаждения процессора, благодаря которой чип не перегревается и может работать с минимальной потерей производительности.
В топ-10 также попали OnePlus 6, Smartisan R1, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi Mix 2S, Samsung Galaxy S9 и S9+ и Sony Xperia XZ2.