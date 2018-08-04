В воскресенье в Рязанской области будет жарко и дождливо

В воскресенье, 5 августа, в Рязанской области будут дожди и грозы. Об этом сообщила
Днем возможен сильный ветер порывами до 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +13, +18 градусов, днем +26, +31 градус.
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В воскресенье, 5 августа, в Рязанской области будут дожди и грозы. Об этом сообщила
Днем возможен сильный ветер порывами до 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +13, +18 градусов, днем +26, +31 градус.
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