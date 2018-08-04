Правительство одобрило три законопроекта о техосмотре

Правительство одобрило три законопроекта о совершенствовании системы техосмотра машин. Они, в том числе, предполагают усиление ответственности за нарушения в этой сфере. Решение
Документы направили в Госдуму. Они предполагают борьбу с практикой массового оформления диагностических карт без реального техосмотра автомобилей, а также на противодействие тем, кто выдает такие карты без разрешения, следует из документа.
Авторы проектов хотят ввести фото- и видеофиксацию техосмотра, а диагностические карты оформлять в виде электронного документа с электронной подписью технического эксперта. В законопроектах также определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра.
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают возможность дисквалификации техэкспертов. Им также будет грозить ответственность за оформление диагностической карты без техосмотра. Документ также повышает штраф для водителей без диагностической карты на машину.
Еще один документ вводит уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации. Он направлен на борьбу с продавцами «серых» диагностических карт без реального осмотра автомобиля.
Ранее в Минэкономразвития