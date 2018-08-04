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21:35, 4 августа 2018 924
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Федеральное СМИ рассказало о травле рязанских школьниц во «ВКонтакте»

Федеральное СМИ рассказало о травле рязанских школьниц во «ВКонтакте»

Фото: Pixabay.com

Агентство «РИА Новости» рассказало о травле рязанских школьниц во «ВКонтакте». Двум семиклассницам угрожали с неизвестных аккаунтов.

Девочки пожаловались завучу школы.

«Началось с оскорблений, девочки повелись на удочку — вступили в диалог. Грубили в ответ, мол, сам такой. Тогда посыпались угрозы», — рассказала она.

По словам завуча, школьницы подозревали своих одноклассниц.

«В классе было две группы девочек, очень разных: две умницы-отличницы и пять трудных детей из не самых благополучных семей. Отличницы не особо рвались общаться с одноклассницами — разное воспитание, интересы. Тех, видимо, это задевало, и они решили наказать непохожих на себя сверстниц», — пояснила женщина.

Она обратилась в Центр защиты детей от интернет-угроз. Специалисты изучили активность подозреваемых в соцсетях и соотнесли с данными аккаунтов-злоумышленников. Подозрения подтвердились.

Виновницы рассказали, что пытались «припугнуть» своих жертв. Они извинились перед одноклассницами, а их родители восприняли ситуацию иначе.

«Родители авторов угроз посчитали, что в поведении их детей нет ничего страшного: «Не убили же», — отметила завуч.

Она пояснила, что «досталось» только самим жертвам: одной девочке отключили интернет, другой поставили фильтр сайтов, на которые она может заходить.


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