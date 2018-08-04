Федеральное СМИ рассказало о травле рязанских школьниц во «ВКонтакте»

Агентство «
Девочки пожаловались завучу школы.
«Началось с оскорблений, девочки повелись на удочку — вступили в диалог. Грубили в ответ, мол, сам такой. Тогда посыпались угрозы», — рассказала она.
По словам завуча, школьницы подозревали своих одноклассниц.
«В классе было две группы девочек, очень разных: две умницы-отличницы и пять трудных детей из не самых благополучных семей. Отличницы не особо рвались общаться с одноклассницами — разное воспитание, интересы. Тех, видимо, это задевало, и они решили наказать непохожих на себя сверстниц», — пояснила женщина.
Она обратилась в Центр защиты детей от интернет-угроз. Специалисты изучили активность подозреваемых в соцсетях и соотнесли с данными аккаунтов-злоумышленников. Подозрения подтвердились.
Виновницы рассказали, что пытались «припугнуть» своих жертв. Они извинились перед одноклассницами, а их родители восприняли ситуацию иначе.
«Родители авторов угроз посчитали, что в поведении их детей нет ничего страшного: «Не убили же», — отметила завуч.
Она пояснила, что «досталось» только самим жертвам: одной девочке отключили интернет, другой поставили фильтр сайтов, на которые она может заходить.