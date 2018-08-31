В скопинскую колонию пытались пронести гашиш в пакете с изюмом

В скопинскую колонию №1 пытались пронести гашиш в пакете с изюмом. Об этом
Прессованное вещество темного цвета со специфическим пряным запахом нашла в посылке служебная собака по кличке Зафира.
Материалы проверки передали полицейским.
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В скопинскую колонию №1 пытались пронести гашиш в пакете с изюмом. Об этом
Прессованное вещество темного цвета со специфическим пряным запахом нашла в посылке служебная собака по кличке Зафира.
Материалы проверки передали полицейским.
Фото
© RZN.info
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Наступает осень, пора запасаться летними овощами, фруктами, ягодами, грибами. Удобнее это делать, когда есть сушилка для фруктов и овощей.