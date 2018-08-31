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17:48, 31 августа 2018 1 253
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В скопинскую колонию пытались пронести гашиш в пакете с изюмом

В скопинскую колонию пытались пронести гашиш в пакете с изюмом

В скопинскую колонию №1 пытались пронести гашиш в пакете с изюмом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Прессованное вещество темного цвета со специфическим пряным запахом нашла в посылке служебная собака по кличке Зафира.

Материалы проверки передали полицейским.

Фото пресс-службы регионального УФСИН


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5 часов назад
Советы на осень. Как выбрать сушилку для фруктов и овощей

Советы на осень. Как выбрать сушилку для фруктов и овощей

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