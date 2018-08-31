В Рязанской области откроют горячую линию по вопросу питания в школах. Она будет работать с 1 по 30 сентября с 10:00 до 17:00. Перерыв — с 13:00 до 14:00, сообщили в региональном правительстве.
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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области откроют горячую линию по вопросу питания в школах. Она будет работать с 1 по 30 сентября с 10:00 до 17:00. Перерыв — с 13:00 до 14:00, сообщили в региональном правительстве.
Задать вопросы можно по телефонам:
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Губернатор Николай Любимов лично вручил им ключи.