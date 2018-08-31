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14:12, 31 августа 2018 197
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В Рязанской области откроют горячую линию по вопросу питания в школах

В Рязанской области откроют горячую линию по вопросу питания в школах

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области откроют горячую линию по вопросу питания в школах. Она будет работать с 1 по 30 сентября с 10:00 до 17:00. Перерыв — с 13:00 до 14:00, сообщили в региональном правительстве.

Задать вопросы можно по телефонам: 8 (4912) 27-44-34 и 27-44-57.


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