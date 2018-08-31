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20:26, 31 августа 2018 3 130
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В центре Рязани поставили кабинки для желающих задать вопрос Любимову

В центре Рязани поставили кабинки для желающих задать вопрос Любимову

У здания рязанского правительства поставили кабинки для желающих задать вопрос Николаю Любимову. Фотографии опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте» в пятницу, 31 августа.

Полупрозрачные кабинки украшены брендом города. На них есть надписи «Задай вопрос губернатору» и «Предложи свою идею».


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