Создание мегафермы в Пителинском районе близится к завершению. Об этом на заседании регионального
Инвестор рассказал Николаю Любимову о приобретении скота высокопродуктивных пород и заготовке кормов. По словам Дюрра, сейчас рассматривается возможность расширения проекта за счет строительства молочного завода, который ранее планировали открыть в Подмосковье. Глава «ЭкоНива-АПК Агрохолдинг» уточнил, что проект реализуют в соответствии с графиком.
Губернатор поручил оперативно решать вопросы, связанные с поддержкой инвестора.
«Его (проекта — прим. ред.) реализация позволит эффективнее развивать молочное животноводство — одну из наших стратегических отраслей, значительно увеличить производство молока — только на первом этапе до 80 тысяч тонн в год, открыть свыше 170 новых рабочих мест, что особенно важно для сельских районов», — сказал Любимов.
Напомним, «ЭкоНива-АПК Агрохолдинг»