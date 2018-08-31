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22:28, 31 августа 2018 601
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Создание мегафермы в Пителинском районе близится к завершению — инвестор

Создание мегафермы в Пителинском районе близится к завершению — инвестор

Создание мегафермы в Пителинском районе близится к завершению. Об этом на заседании регионального правительства сообщил собственник ООО «ЭкоНива-АПК Агрохолдинг» Штефан Дюрр.

Инвестор рассказал Николаю Любимову о приобретении скота высокопродуктивных пород и заготовке кормов. По словам Дюрра, сейчас рассматривается возможность расширения проекта за счет строительства молочного завода, который ранее планировали открыть в Подмосковье. Глава «ЭкоНива-АПК Агрохолдинг» уточнил, что проект реализуют в соответствии с графиком.

Губернатор поручил оперативно решать вопросы, связанные с поддержкой инвестора.

«Его (проекта — прим. ред.) реализация позволит эффективнее развивать молочное животноводство — одну из наших стратегических отраслей, значительно увеличить производство молока — только на первом этапе до 80 тысяч тонн в год, открыть свыше 170 новых рабочих мест, что особенно важно для сельских районов», — сказал Любимов.

Напомним, «ЭкоНива-АПК Агрохолдинг» построит две мегафермы. В Пителинском районе молочный комплекс будет рассчитан на 2 800 голов скота.


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