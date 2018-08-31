Рядом с Уржинским и Ласковским озерами убрали свалки. Об этом
Волонтеры собирали мусор в четверг, 30 августа. До этого свалки ликвидировали в селе Подвязье за животноводческими фермами, на
Фото сайта Рязанского района
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рядом с Уржинским и Ласковским озерами убрали свалки. Об этом
Волонтеры собирали мусор в четверг, 30 августа. До этого свалки ликвидировали в селе Подвязье за животноводческими фермами, на
Фото сайта Рязанского района
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Нижегородской области три человека пропали после взрыва на оборонном заводе
|
cледующая новость →На оборонном заводе в Нижегородской области прогремел взрыв
Начальник установки гидроочистки дизельного топлива Дмитрий Романютин родом из Уфы.